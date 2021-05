Versuch in Neuss : Falscher Polizist scheitert bei Rentner

(Symbolbild) Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Neuss Betrüger haben am Montag versucht, Geld von einem Senior aus Neuss zu ergaunern. Sie gaben sich am Telefon als Polizisten aus und berichteten, sein Sohn säße nach einem Unfall in Haft.

