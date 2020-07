Vorfall in Neuss : Fahrradfahrer mit drei Promille unterwegs

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Die Polizei wurde am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall an der Rheinallee gerufen. Um 19.05 Uhr war ein 40 Jahre alter Radfahrer an der Einmündung Breslauer Straße gegen ein Verkehrszeichen geprallt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(NGZ) Das teile die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der leicht verletzten Person ein Atemalkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt werden. Der stark alkoholisierte Mann wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und musste sich einer Blutprobe unterziehen.

(NGZ)