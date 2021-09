Mountainbike in Neuss gestohlen : Fahrraddieb mit Flex unterwegs

Rosellen Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagabend mit einer Flex das Schloss von einem Fahhrad entfernt. Anschließend floh er mit dem Mountainbike. Die Polizei gibt Tipps, wie Sie ihr Fahhrad vor Dieben schützen können.

Ein Unbekannter brach am Dienstag, 14 September, gegen 22 Uhr das Tor zu einem Fahrradabstellplatz einer Firma an der Straße "Am Alten Bach" auf und sich so Zutritt verschaffte. Dies hatte ein aufmerksamer Zeuge beobachtet.