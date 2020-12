Unfall in Neuss : Fahrer einer grauen Limousine nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Unfall in Neuss

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 14.45 Uhr, ereignet haben soll.

Ein 39-Jähriger schilderte der Polizei, dass er mit seinem Fahrrad von einer grauen Mercedes Limousine angefahren worden sei. Der Neusser war mit seinem Mountainbike auf der Straße "Am Hummelbach" in Fahrtrichtung "Am Hagelkreuz" unterwegs. Das teilt die Polizei mit.