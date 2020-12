Nächste Attacke in Neuss : Erneut Scheiben eines Busses beschädigt

Neuss In Neuss zeichnet sich derzeit ein äußerst makaberer Trend ab: Abgesehen haben es die Täter dabei offensichtlich auf Scheiben von Bussen.

In Neuss zeichnet sich derzeit ein äußerst makaberer Trend ab: Abgesehen haben es die Täter dabei offensichtlich auf Scheiben von Bussen. Nach zwei Vorfällen dieser Art am 9. und 10. Dezember machte die Polizei am Montag nun die nächste Attacke öffentlich: Demnach wurde ein Busfahrer – nach Angaben der Stadtwerke der Linie 849 – am Samstagabend gegen 23.50 Uhr kurz vor der Haltestelle „Harffer Straße“ durch ein lautes Geräusch im hinteren Teil des Fahrzeuges aufgeschreckt. Schnell stand fest: Eine Scheibe des sogenannten Kraftomnibusses war gesplittert. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei niemand.