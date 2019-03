Polizei in Neuss fahndet nach Trio : Einbruchsversuch in Tierarztpraxis

Rosellen Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag gegen 0.50 Uhr versucht, in eine Tierarztpraxis an der Horremer Straße einzudringen. Ein Zeuge hatte drei verdächtige junge Männer beobachtet und informierte die Polizei.

Einer der Verdächtigen stand offenbar „Schmiere“, während die anderen beiden sich an einem Praxisfenster zu schaffen machten. Nach Angaben des Zeugen waren die Tatverdächtigen mittleren Alters und etwa 1,85 Meter groß. Das teilt die Polizei mit.

Bei Eintreffen der Beamten ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. In die Räume gelangten sie nicht. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Spurenauswertung dauert an. Zeugenhinweise an die Polizei unter 02131 3000.

(NGZ)