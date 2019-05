Zeugensuche in Neuss : Unbekannte brechen in Kita ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Neuss In der Nacht zum Freitag gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei über einen vermeintlichen Einbruch informiert. Unbekannte hatten in Rosellen, an der August-Macke-Straße, das Fenster einer Kindertagesstätte aufgehebelt und die Räume durchsucht.

Das teilt die Polizei mit. Zur Tatzeit hatte der Zeuge auf dem rückwärtigen Grundstück zwei Personen gesehen. Art und Umfang der Beute sind unbekannt. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 02131-3000.

(ubg )