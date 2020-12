Unternehmen in Neuss : Unbekannte stehlen Tresor aus Geschäftsräumen

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am frühen Donnerstagabend, zwischen 18.45 und 20 Uhr, sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Unternehmens an der Further Straße eingebrochen. Sie entwendeten einen kleineren Tresor.

Zur Tatzeit hebelten sie nach ersten Erkenntnissen die Hauseingangstür auf und durchsuchten die Büroräume. Das berichtet die Polizei. Der oder die Tatverdächtigen entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Further Straße oder Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 3000 entgegen.

(NGZ)