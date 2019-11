Polizei in Neuss ermittelt : Einbruch in Uedesheimer Kirche

Einbruch in Uedesheimer Kirche

Polizei in Neuss ermittelt

Uedesheim Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch bei der evangelischen Kirchengemeinde in Uedesheim.

Unbekannte waren in das Kirchengebäude an der Rheinfährstraße eingedrungen und haben einen Beamer sowie Geld aus einem Spendenkasten gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Die Kripo hat Spuren gesichert, die Auswertung dauert an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.