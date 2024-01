Mutmaßlicher Täter ist Jugendlicher ohne Wohnsitz Nach Autoeinbruch in Neuss festgenommen

Einen 17 Jahre alten Jugendlichen haben Polizeibeamte am Montag um 22.10 Uhr nach dem Aufbruch zweier Wagen in einem Parkhaus an der Rheinstraße vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige hatte mit einem Nothammer auf einem Parkdeck die Seitenscheiben eines VW Golf und eines Porsche Cayenne eingeschlagen, bevor ihn Beamte noch in dem zweiten Fahrzeug festnehmen konnten. Ein Richter hat für den wohnsitzlosen Jugendlichen Untersuchungshaft angeordnet.