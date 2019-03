Polizei in Neuss ermittelt : Einbruch in Altenheim-Büro

Gnadental Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in das Büro des Altenheims an der Gnadentaler Allee eingedrungen. Ein Sicherheitsdienst informierte gegen 2.40 Uhr die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuvor hatte die Alarmanlage ausgelöst – offenbar weil die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten. Das teilt die Polizei mit. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)