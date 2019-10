Polizei in Neuss ermittelt : Einbruch im Dreikönigenviertel

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich Die Täter hebelten laut Polizeiangaben ein Fenster auf (Symbolbild).

Neuss Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Klopstockstraße eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Zur Beute gehören Schmuck und Geld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)