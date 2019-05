Am helllichten Tag in Neuss : Einbrecher stehlen Schmuck und Digitalkamera

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Mittwoch sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Heribertstraße eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 9 und 14.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Heribertstraße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Sie gelangten vermutlich über den Garten an das Haus und hebelten die Terrassentür auf.

Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die ungebetenen Gäste die Wohnräume. Nach ersten Angaben entwendeten die Täter Schmuck und eine Digitalkamera. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)