Versuch in Neuss : Einbrecher scheitern an technischer Wohnungssicherung

Neuss Im Neusser Stadionviertel scheiterten Wohnungseinbrecher aufgrund von technischen Sicherheitsvorrichtungen. Die Unbekannten flüchteten.

Am Montag, 13. Juli, zwischen 7 Uhr und 13 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus an der Preußenstraße einzusteigen. Nach ersten Informationen der Polizei versuchten die Täter, sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Haus zu verschaffen. Nach dem missglückten Einbruchsversuch, das Fenster war zusätzlich gesichert, flüchteten die Unbekannten.