Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher macht sich barfuß aus dem Staub

Die Polizei in Neuss ermittelt nach einem Einbruchsversuch in Norf (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Norf Offenbar barfuß hat ein unbekannter Mann am Freitag gegen 4.20 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnstraße einzudringen. Als er von einem Bewohner überrascht wurde, ergriff er die Flucht.

Das teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein und kurze blonde Haare haben. Er war mit einem weißen T-Shirt und kurzen blauen Shorts bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)