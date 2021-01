Neusser Polizei ermittelt : Einbrecher machen Beute in der Nordstadt

(Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Die Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in der Nordstadt. An der Daimlerstraße traf es gleich zwei im Hochparterre gelegene Wohnungen eines Mehrfamilienhauses. In beiden Fällen hebelten Täter die Balkontüren auf.

Wie die Polizei mitteilt, sind Art und Umfang der Beute noch unbekannt. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr. An der „Neusser Weyhe“ verschafften sich Tageswohnungseinbrecher am Mittwoch zwischen 17.35 Uhr und 20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Die Täter hatten mit massiver Gewalt die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt und Schmuck und Geld entwendet.