Verbrechen in Neuss : Mann überfällt Schreibwaren-Geschäft

Neuss Ein Unbekannter hat am Freitag ein Schreibwarengeschäft in Neuss-Hoisten überfallen. Er bedrohte die Inhaberin mit Pfefferspray und forderte Geld. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 12.35 Uhr alarmiert. Es habe einen Raubüberfall auf ein Schreibwarengeschäft an der Straße "Am Nierholz" in Neuss-Hoisten gegeben.

Die Inhaberin war zur Tatzeit alleine im Ladenlokal, als ein unbekannter Mann das Geschäft betrat und mit einem Pfefferspray in der Hand Geld forderte. Das Geld packte er in eine Tüte und flüchtete damit zu Fuß in Richtung der Straße "Am Hummelbach". Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.