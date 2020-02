Unbekannte machen in Neuss Beute : Einbrecher dringen in Wohnung ein

Die Polizei in Neuss ermittelt nach einem Einbruch (Symbol-Bild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus an der Breite Straße eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 23.50 und 7.30 Uhr.

Das teilt die Polizei mit. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür zu einer Wohnung auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Kriminalpolizei zu melden.

(NGZ)