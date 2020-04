Kontrolle in Neuss : Dutzende Cliptütchen mit Marihuana und Dealgeld sichergestellt

Neuss Am Montag, gegen 13.45 Uhr, überprüfte eine Streife der Polizei an der Selikumer Straße eine Personengruppe. Drei junge Erwachsene wurden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Am Montag, gegen 13.45 Uhr, überprüfte eine Streife der Polizei an der Selikumer Straße eine Personengruppe. Als die Beamten sich den Verdächtigen, die sich im Bereich eines dortigen Parkplatzes aufhielten näherten, schlug ihnen deutlicher Geruch von Marihuana entgegen. Während der folgenden Kontrolle, in die auch ein Polizeispürhund mit eingebunden war, fanden die Beamten 38 Cliptütchen mit mutmaßlichem Betäubungsmittel. Neben dem Rauschgift, stellten die Ermittler auch mögliches Dealgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sicher.