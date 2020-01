Jugendliche in Neuss erwischt : Verdacht auf Rollerdiebstahl - Duo gefasst

Die Polizei in Neuss rückte nach einem Zeugenhinweis aus (Symbol-Bild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstagabend zwei Tatverdächtige nach einem versuchten Motorroller-Diebstahl festgenommen. Gegen 21.30 Uhr beobachtete er auf einem Parkplatz an der Venloer Straße zwei Männer, die sich an einem Motorroller zu schaffen machten.

Für den Zeugen stand fest, dass etwas nicht stimmte. Intuitiv informierte er daher die Polizei. Das verdächtige Duo war inzwischen geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten stellten die Tatverdächtigen, beide 16 Jahre alt, wenige Augenblicke später an der Further Straße. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Jugendlichen offensichtlich versucht hatten, das Lenkradschloss eines Rollers und eines weiteren Kleinkraftrades zu knacken. Das polizeibekannte Duo wurde vorläufig festgenommen. Bereits am vergangenen Freitag, 10. Januar, waren sie nach einem Rollerdiebstahl in Grevenbroich gestellt worden. Die Tatverdächtigen sind in ihren Vernehmungen mittlerweile geständig. Inwieweit sie für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in Betracht kommt, werden die andauernden Ermittlungen ergeben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Jugendlichen Erziehungsberechtigten übergeben.

