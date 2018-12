Vorfall in der Neusser Nordstadt: Duo flüchtet nach versuchtem Raub unerkannt

Nordstadt An der Straße „Neusser Weyhe“ ist es am Freitag um kurz nach 9 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen ein 56 Jahre alter Mann auf dem Weg zu einer Bank, um dort Geld einzuzahlen.

Als er sich vor dem Gebäude des Geldinstituts befand, sei ein junger Mann auf ihn zugekommen und habe an der Tasche des 56-Jährigen gerissen, in der sich Geld befand. Der Geschädigte hielt die Tasche fest und setzte sich zur Wehr. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete ohne Beute. Er lief in Richtung Bushaltestelle „Neusser Weyhe" an der Venloer Straße. Nach ersten Informationen könnte der Unbekannte einen Komplizen gehabt haben, der sich ebenfalls in Tatortnähe aufhielt. Das 56-jährige Opfer blieb unverletzt.