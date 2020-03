Auto mit Kennzeichen Neuss verwickelt : Verfolgungsjagd mit Verletzten nach Kneipenstreit

Die Polizei in Duisburg ermittelt (Symbol-Bild). Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Duisburg/Neuss Die Polizei in Duisburg fahndet nach den Insassen eines schwarzen Mercedes CLK mit Neusser Kennzeichen. Die zwei Gesuchten hatten nach einem Kneipenstreit in Duisburg einen 32 Jahre alten Mann, der zu Fuß flüchtete, verfolgt.

Wie die Polizei mitteilt, rammten die Verfolger im Stadtteil Hochfeld zunächst ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Anschließend bogen sie mit hoher Geschwindigkeit um eine Kurve, fuhren über den Gehweg und dabei neben dem 32-Jährigen auch ein 13 Jahre altes Mädchen an. Beide Passanten erlitten schwere Verletzungen und werden in Krankenhäusern behandelt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.