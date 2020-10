Eigentümer gesucht : Diese Schmuckstücke wurden unter Sträuchern in Neuss gefunden

Diese Schmuckstücke wurden unter Sträuchern in Neuss gefunden

Neuss Bei Grünarbeiten wurden diverse Schmuckstücke unter Sträuchern gefunden: Da die Ringe und Kettenglieder Beute eines Einbruchs sein könnten, ermittelt nun die Kripo.

Gefunden wurde der Schmuck bereits am Dienstag, 22. September, an der Altebrücker Straße, neben der Zufahrt zum Schützenplatz Allerheiligen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch, 1. Oktober.