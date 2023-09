Ermittlungen in Neuss Geldkassetten-Raub nach Einbruch

Unbekannte Tatverdächtige brachen im Zeitraum von Freitag, 22. September, etwa 21.30 Uhr, und Montag, 25. September, gegen 7.30 Uhr, in eine medizinische Praxis an der Hamtorstraße in Neuss ein. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Täter durchsuchten einen Schrank und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Tel. 02131 3000).