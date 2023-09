Diebstähle in Neuss aufgeklärt Tracking-Apps legen Dieben das Handwerk

Zwei Diebstähle konnte die Polizei in Neuss zuletzt mithilfe sogenannter Tracking-Apps aufklären: Am Sonntag, 17. September, wurde gegen 11.30 Uhr das Mobiltelefon eines 36-jährigen Neussers in einer Bäckerei auf dem Büchel gestohlen. Laut der Polizei stand der Neusser an der Theke und hielt sein Kind auf dem Arm, als ihm zwei Männer von hinten sehr nah kamen. Das Handy befand sich derweil im verschlossenen Rucksack des Neussers. Die Unbekannten verließen darauf abrupt das Geschäft. Als der Neusser über eine Funktion des Telefons bezahlen wollte, bemerkte er, dass es fehlte. Kurz darauf meldete auch seine mit dem Handy verbundene Armbanduhr, dass dieses soeben den Standort verlassen habe. Durch eine Tracking-App und Videoaufzeichnungen, die der Polizei vorlagen, wurde das Mobiltelefon in einer Neusser Wohnung im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt und konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden. Bei dem Dieb handelte es sich laut Polizei um einen der Männer aus der Bäckerei.