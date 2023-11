Firmengelände am Hafen Neuss Diebe wollen Neuwagen stehlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Autodiebe in ein Firmengelände an der Hansastraße eingedrungen. Die Unbekannten versuchten gegen 1.30 Uhr erfolglos, mehrere Neufahrzeuge vom Typ Ford Ranger zu stehlen. Ein Zeuge hat zwei dunkel gekleidete Männer beobachtet, die das Firmengelände verließen und in einen dunklen Kleinwagen einstiegen. Das Fahrzeug fuhr von der Hansastraße in Richtung Danziger Straße davon. Weitere Zeugen sollten sich unter 02131 3000 melden.