Neuss: Eingangstür eingeschlagen : Diebe stehlen Brillenfassungen

Reuschenberg Brillenfassungen stahlen Einbrecher, die in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 18.15 und 4.40 Uhr in ein Optikfachgeschäft an der Bergheimer Straße eingedrungen waren.

Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Täter die Fassungen aus der Auslage mit. In das Geschäft gelangten die Einbrecher nach Angabe der Polizei, nachdem sie die verglaste Eingangstür eingeschlagen hatten. Die Kriminalpolizei in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenaussagen unter 02131 3000.

(NGZ)