Vorfall in Neuss : Diebe bestehlen Ehepaar in der Innenstadt

Diebe bestehlen Ehepaar in der Innenstadt

Vorfall in Neuss

Neuss Diebe haben am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein älteres Ehepaar an der Sebastianusstraße bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Senioren von zwei jungen Männern angesprochen und nach dem Weg zur Wupperstraße gefragt.

Anschließend stellte der Ehemann fest, dass Geld aus der schwarzen Umhängetasche fehlte, die an dem Rollstuhl seiner Frau angebracht war. Augenscheinlich hatte einer der beiden jungen Männer während des Gesprächs das Geld entwendet. Die Tatverdächtigen sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein, hatten dunkle Haare und jeweils eine schwarze Jacke an. Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer das Duo oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 bei der Kripo zu melden. Die Polizei warnt zudem zu Vorsicht in Gesprächen mit Unbekannten.