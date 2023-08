Einsatz an der Steinhausstraße in Neuss Beim versuchten Diebstahl festgenommen

Am Sonntag gegen 15:10 Uhr, parkte eine 82-jährige Neusserin ihren Pkw vor ihrem Haus an der Steinhausstraße. Die Seniorin brachte etwas in ihre Wohnung, kehrte kurze Zeit später zu ihrem unverschlossenen Fahrzeug zurück und sah einen Unbekannten in ihrem Auto sitzen. Dabei handelte es sich um einen 20 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er hielt ihre Geldbörse sowie Halskette in der Hand. Alarmierte Polizisten konnten den Tatverdächtigen festnehmen.