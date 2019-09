Nach Tat in Uedesheim : Corsa-Fahrer nach Kioskeinbruch gesucht

Uedesheim Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Kiosk an der Rheinfährstraße eingebrochen. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und gegen 4.15 Uhr die Polizei informiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie beobachteten zudem, wie zwei unbekannte Männer in einem silbernen Opel Corsa vom Tatort über die Rheinfährstraße in Richtung Rhein flüchteten. Das teilt die Polizei mit.