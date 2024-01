Einsatz in Neuss Feuerwehr wegen Brand in Abfalldeponie alarmiert

In einer Halle der Abfalldeponie in Grefrath hatte am Samstag, 6. Januar, die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr gegen 11.22 Uhr alarmiert. Das teilt die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich herausgestellt, dass es in einer Halle gebrannt hatte, dort war das Feuer jedoch schon durch die automatische Löschanlage gelöscht worden. Durch Mitarbeiter der Firma wurde der Brandschutt ins Freie transportiert und teils von der Feuerwehr nachgelöscht. Zwei Mitarbeiter der Firma wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert, beide hatten Rauchgase abbekommen. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.