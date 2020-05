Großeinsatz der Polizei : Bombendrohung gegen Grundschule in Neuss - keine brisanten Stoffe gefunden

Bombendrohung gegen Grundschule in Neuss - keine brisanten Stoffe gefunden

Neuss Eine Bombendrohung gegen die St.-Andreas-Schule hat am frühen Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei kam auch ein auf Sprengstoffe spezialisierter Polizeihund zum Einsatz, der aber nicht anschlug.

Eine Bombendrohung hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei an einer Grundschule in Neuss ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, konnten Stand 10.14 Uhr keine brisanten Stoffe gefunden werden. Die Ermittlungen laufen aber weiter.