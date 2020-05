Vorfall in Neuss-Holzheim : Betrunkener Radfahrer flüchtet nach Unfall

Vorfall in Neuss-Holzheim

Neuss Am Donnerstag kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Unfall, bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Einer der Beteiligten flüchtete, als ihn der andere verfolgte, drohte er diesem mit Schlägen.

Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall folgendermaßen abgespielt: Ein 56-jähriger Kaarster fuhr in Begleitung einer weiteren Fahrerin mit seinem Fahrrad auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Kreitzer Straße. Ihnen kam ein 32-jähriger Neusser - ebenfalls mit Begleitung - entgegen. Da er Schlangenlinien fuhr, versuchte der Kaarster ihm auszuweichen, trotzdem stießen beide zusammen. Als der Neusser daraufhin flüchtete, verfolgte ihn der Kaarster auf dem Rad seiner Begleiterin und konnte den 32-Jährigen mit seiner Begleitung stellen. Die beiden drohten ihm zunächst Schläge an, dann begannen sie, gegen sein Fahrrad zu treten.