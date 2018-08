Verkehrsunfall in Neuss : Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Neuss In Neuss ist am Dienstagnachmittag am der Einmündung Hansastraße/Hammer Landstraße ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei stand der 29-jährige Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss.

Ein 44-jähriger Autofahrer war, gegen 14.40 Uhr auf der Hansastraße in Richtung Hammer Landstraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Hammer Landstraße einbiegen. Dabei übersah der 44-Jährige einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Radler stürzte zu Boden. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus transportiert.

Polizisten stellten beim 29-jährigen Fahrradfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der Mann aus Düsseldorf musste sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen.

(seeg)