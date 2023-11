An der Niederstraße in Neuss Betrügerinnen erbeuten Portemonnaie

Am Donnerstag wurde einer 70 Jahre alten Frau aus Meerbusch in der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Niederstraße in Neuss das Portemonnaie entwendet. Zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige hätten sie im Geschäft angerempelt. Eine der Frauen wird als Mitte bis Ende 20 und mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben, die zweite soll im gleichen Alter sein und rötliche Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.