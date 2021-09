Polizei sucht Zeugen : Neusser erleidet Nasenbeinbruch bei versuchtem Überfall

Neuss Hinterrücks griff ein bislang unbekannter Mann einen 35-jährigen Neusser an der Bergheimer Straße an. Bei dem Versuch die Tasche gewaltsam zu entreißen, brach der Angreifer seinem Opfer das Nasenbein.

Wie der Polizei erst am Dienstag, 21. September, bekannt wurde, kam es bereits am Sonntagmorgen, 19. September, gegen 8.30 Uhr zu einem versuchten Raub an der Bergheimer Straße. Ein bis dato Unbekannter griff einen 35 Jahre alten Fußgänger aus Neuss offenbar unvermittelt von hinten an. Da sich das Opfer zur Wehr setzte, kam es zu einer heftigen Rangelei, in deren Verlauf der Angreifer dem Mann einen Kopfstoß gab und versuchte dessen Umhängetasche zu rauben.