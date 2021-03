Mordkommission ermittelt : Baustellenabsperrung auf A57 bei Neuss geworfen

Neuss Mutmaßlich gezielt hat eine bislang unbekannte Person eine Baustellenabsperrung auf die Autobahn geworfen und dabei einen Lastwagen getroffen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweise.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 23 Uhr, mindestens eine Baustellen-Absperrung von einer Überführung am Elvekumer Weg auf die Fahrbahn der Bundesautobahn 57 geworfen und dabei einen Lastkraftwagen getroffen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Sattelzug des 55 Jahre alten Berufskraftfahrers sei dabei nur im Bereich der Frontschürze getroffen worden. Der Fahrer erlitt keine Verletzungen.