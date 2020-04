Senior in Neuss : Bankmitarbeiter verhindert Betrug durch falschen Kollegen

Neuss Weil ein Senior sein Erspartes abheben wollte, informierte ein Bankmitarbeiter die Polizei. Der 86-Jährige sei angerufen worden, weil sein Geld auf der Bank angeblich nicht mehr sicher sei.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von einem Bankmitarbeiter in Neuss-Rosellen informiert. Am Vortag sei der Senior (86) von einem angeblichen Bankangestellten angerufen worden, der ihm gesagt habe, dass das Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Besorgt habe sich der Senior dann in dem Geldinstitut erkundigt und gefragt, was es mit der Warnung auf sich hat.