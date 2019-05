Autos in Norf über Nacht gestohlen

Polizei in Neuss ermittelt

Norf Unbekannte haben einen 5er BMW und einen Mercedes Vito vom Gelände einer Autowerkstatt an der Mainstraße gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit. In unmittelbarer Nachbarschaft an der Grupellostraße fand zudem ein versuchter Einbruch in eine Wäscherei statt.