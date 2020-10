Zusammenstoß in Neuss : Autofahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Zusammenstoß in Neuss

Neuss Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 8.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 8.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Die Neusserin hatte beabsichtigt, von einer Parkplatzausfahrt auf die Weingartstraße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, den die Frau möglicherweise übersah. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug der Neusserin in ein parkendes Auto. Um sie schonend aus dem Fahrzeug zu transportieren, wurden durch die Feuerwehr Teile des Autos aufgeschnitten. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Audifahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.