Unfall in Neuss : Auto und LKW stoßen zusammen - Mann wird schwer verletzt

Neuss Bei einem Verkehrsunfall auf der Jülicher Landstraße in Neuss wurde am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, ein 82-jähriger Neusser schwer verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Das teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Senior mit seinem Auto, einem Opel Astra, auf der Jülicher Landstraßein Richtung Konrad-Adenauer-Ring.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz vor der Polizeiwache Neuss auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort frontal mit einem 7,5-Tonner-LKW zusammen. Durch den Unfall erlitt der 82-jährige Mann unter anderem Schnittverletzungen im Bereich der Stirn. Er wurde vor Ort rettungsmedizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer, ein 38-jähriger Mann aus Bergheim, wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden.