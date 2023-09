Unfall in Neuss-Grimlinghausen Auto prallt auf Feuerwehrfahrzeug – eine Person schwer verletzt

Gegen 04:30 Uhr war das Löschfahrzeug der Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz - und nutzte einsatzbedingt Blaulicht und Martinshorn. An der Anschlussstelle A46 Neuss-Uedesheim fuhr der Fahrer des Einsatzwagens bei Rotlicht für seine Fahrtrichtung geradeaus in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 57-jährigen Vierseners, der bei Grünlicht für seine Fahrtrichtung in die Einmündung einfuhr. Durch die Kollision mit dem Löschfahrzeug wurde der 57-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und nach Bergung schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Löschfahrzeuges blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde leichtverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B9 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Es kam nicht zu nennenswerten Verkehrsstörungen.