Vorfall in Neuss : Abi-Motto "Mafia" endet für 20-Jährigen mit Polizeieinsatz

Neuss Eine Zeugin alarmierte die Polizei, weil sie an der Further Straße einen Mann mit Schusswaffe gesehen hat. Der 20-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten.

Die Polizei erhielt am Donnerstagvormittag den Anruf einer Bürgerin, die angab, dass sich an der Further Straße ein Mann mit einer Schusswaffe aufhalte. Das teilt die Polizei mit. Vor Ort ließ sich der beschriebene Mann von den Beamten widerstandslos entwaffnen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Softairpistole handelte, die einer echten Schusswaffe täuschend ähnlich sieht. Der 20-Jährige gab an, dass er sie für die Mottowoche zum Thema „Mafia“ an seiner mitgenommen habe. Die Polizei klärten ihn auf, dass alleine das Mitführen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit nach dem Waffengesetz verboten ist. Den Abiturienten erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.