Tempo-Kontrollen in Neuss: 80 Verkehrsteilnehmer sind zu schnell unterwegs

Neuss Bei Tempo-Kontrollen hat die Polizei am Mittwoch zwischen 15 und 19.30 Uhr auf dem Berghäuschensweg 80 Verkehrsteilnehmer mit zu hoher Geschwindigkeit erwischt.

Erlaubt sind in dem Bereich 50 km/h, der Spitzenwert während der Messungen betrug 96 Kilometer pro Stunde. Dafür wird ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro fällig. Zudem gibt es ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei. Das teilt die Polizei mit. Auch in den kommenden Tagen werden Tempo-Kontrollen im Kreis durchgeführt.