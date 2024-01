In Höhe der Haltestelle „Neuss – Am Kaiser“ Mann bei Unfall mit Kraftrad schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Kraftrad ist ein 60-jähriger Neusser am Montag schwer verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr war er auf der Düsseldorfer Straße in Neuss in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. Im Bereich der Bahnhaltestelle „Neuss am Kaiser“ kam sein Fahrzeug nach derzeitigem Erkenntnisstand ins Schleudern, möglicherweise war die Fahrbahn glatt. Der Neusser verlor die Kontrolle und stürzte mit seiner Maschine. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.