Nach öffentlicher Suche : 35-jähriger Mann weitestgehend wohlbehalten aufgefunden

Update Neuss Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bat um Mithilfe, nachdem ein 35-Jährige ein Krankenhaus verlassen hat. Es wurde vermutet, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen desorientiert und in hilfloser Lage befand. Am Freitagvormittag konnte der 35-Jährige weitestgehend wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei berichtet, dass der Mann am Freitagvormittag weitestgehend wohlbehalten an einer Tankstelle in Düsseldorf-Lörick angetroffen wurde. Einem Mitarbeiter der Tankstelle sei der verwirrte Mann aufgefallen. Er wählte ohne zu zögern die Nummer der Polizei und betreute den 35-Jährigen anschließend bis zum Eintreffen der Beamten, die den Vermissten dann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachten.