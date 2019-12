Vorfall in Neuss : 33-jähriger Dieb nach Zeugenhinweis gestellt

Vorfall in Neuss

Neuss Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstagvormittag einen verdächtigen Mann, der an diversen Garagentoren hantierte. Wenig später stellte die Polizei einen 33-jährigenVerdächtigen.

Das teilt die Polizei mit. Die Zeugen haben das Geschehen am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr an der Heinenstraße beobachtet. Der Unbekannte hantierte an diversen Garagentoren herum, spazierte um die dort abgestellten Autos und versuchte diese offensichtlich gewaltsam zu öffnen.