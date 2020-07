Verfolgungsjagd auf A46 bei Neuss : 21-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Polizei

Neuss Trotz eines Fluchtversuchs konnten Zivilfahnder der Autobahnpolizei Düsseldorf einen 21-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Er war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Außerdem besteht der Verdacht des Drogenkonsums.

Den Zivilfahndern fiel in der Nacht zu Dienstag auf der A 46 bei Neuss-Uedesheim ein VW Golf mit französischem Kennzeichen auf. Das teilt die Polizei mit. Nachdem die Polizisten dem 21-jährigen Fahrer deutliche Anhaltezeichen gaben, beschleunigte er und fuhr in Richtung Wuppertal fort. Bei Haan-Ost verließ er die Autobahn, durchbrach in Haan Stahlrohrpoller und kam schließlich im Wuppertaler Stadtgebiet in einer Baustelle zum Stehen. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, flüchtete der 21-Jährige gemeinsam mit seinem 28-jährigen Beifahrer zu Fuß, konnte aber von den Polizisten gestellt werden. Im Fahrzeug fanden Beamte geringe Mengen Amphetamin und Marihuana.