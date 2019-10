Kollision in Neuss : 19-Jähriger nach Unfall mit Drogen erwischt

Kollision in Neuss

Die Polizei rückte am Samstagabend gegen 22.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Gnadental aus.

Gnadental Nach einem Verkehrsunfall in Gnadental muss sich ein Neusser (19) wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Laut Polizeiangaben wurde bei ihm Cannabis gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Samstag gegen 22.35 Uhr am Grüner Weg in einen Zusammenstoß mit dem Auto eines 82 Jahre alten Neussers verwickelt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.