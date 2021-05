Vorfall in Neuss : 14-Jähriger flüchtet vor Polizei

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Rosellen Durch mehrere Gärten flüchtete am Freitag, gegen 16.30 Uhr, ein 14 Jahre alter Junge. Wie die Polizei mitteilte, hatte er sich an einem nicht mehr angemeldeten Roller an der St.-Peter-Straße zu schaffen gemacht.

